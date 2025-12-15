Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│沙田男子徹夜不歸車內燒炭 妻子發現惜太遲

突發
更新時間：11:24 2025-12-15 HKT
發佈時間：11:24 2025-12-15 HKT

沙田多石街2號停車場一個咪錶位，今（15日）早上9時41分，一名女子報案指其年約60歲丈夫在七人車內昏迷不醒，警員到場發現男事主坐在司機位上，在車內燒炭，救護員經檢驗後證實事主已當場氣絕身亡。

現場消息稱，死者任燒臘工人，數日前曾與妻子爭執鬧翻，昨晚整夜未返家，今早其妻經過上址停車場，便發現丈夫坐在七人車的司機位昏迷不醒，遂報警求助。其妻獲悉死訊後情緒激動，被警員帶署助查。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

