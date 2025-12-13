青衣昴船洲海事處貨物裝卸區 七旬躉船男工墮海亡

今日（13日）早上8時51分，警方接獲報案，指青衣昴船洲公眾貨物裝卸區對開海面有一具人形物體載浮載沉。消防小艇接報到場救起一名男子，當時他昏迷不醒，送院經搶救後證實不治。

現場所見，被救起男子身穿長袖衫長褲，送院時口吐白沫，沒有反應。消息指，死者姓郭，75歲，為躉船吊臂架工人，從事該行業逾50年，今早7時50分經過碼頭附近，懷疑在登船期間意外失足墮海身亡。警方將案件暫列作工業意外，交由葵青警區重案組跟進調查。

勞聯表示對事件深感痛心，向死者家屬致最深切慰問，期望當局詳細調查事件，並促請當局正視海上作業安全，檢視現行政策是否有不足之處，加強巡查。



