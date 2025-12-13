Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警油尖區打擊無牌賣酒 掃樓上吧等拘27人

突發
更新時間：07:21 2025-12-13 HKT
發佈時間：07:21 2025-12-13 HKT

油尖警區人員昨日（12日）在油尖區內進行代號「戰馬」（WARHORSE）行動，打擊無牌賣酒等非法活動。行動中，警方於油尖區三間無牌樓上吧，一間派對房間及油麻地一餐廳，合共拘捕二十七名男女。

油尖警區反三合會行動組搗破區內兩間樓上酒吧，檢獲共值二千五百九十元的酒類飲品。行動中，一名四十四歲本地男子負責人，一名二十九歲本地男子負責人及一名三十二歲本地女子負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。十七名年齡介乎十九至四十三歲的酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警方圖片
警方圖片

油尖警區特別職務隊人員喬裝成顧客到位於油麻地吳松街的餐廳，在該餐廳內檢獲共值約三千五百元的酒類飲品。行動中，一名五十九歲外籍女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另一名五十六歲外籍女職員及一名五十八歲外籍男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

尖沙咀雜項調查隊人員經深入調查及分析後，派員喬裝顧客到加連威老道一派對房間。一名三十一歲本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

油麻地雜項調查隊人員則在油麻地砵蘭街，突擊搜查一樓上酒吧，檢獲共值八千元的酒類飲品。行動中，一名三十八歲本地男負責人及一名五十八歲本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。一名三十一歲本地女子則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

警方強調，根據本港法例，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款一百萬元及監禁兩年。市民於沒有領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元。

警方呼籲市民，外出消遣及用膳時應多留意光顧的食肆及酒吧是否持有及展示有效酒牌。如有懷疑，可於網上搜尋領有酒牌的處所名單，以免觸犯法例。

 

