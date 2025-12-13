珍惜生命｜鰂魚涌男子墮海 送院搶救不治

今日（13日）凌晨2時許，警方接獲市民報案，指在鰂魚涌公園對開海面懷疑有人在海中漂浮，消防船接報後隨即趕抵現場，救起一名已陷入昏迷的男子，並把他送返岸上，交由救護員進行急救。

事主在送往東區醫院時仍有呼吸及脈搏，惜經搶救後最終證實不治。

警員正調查死者的身份及其墮海原因。

