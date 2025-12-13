Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜鰂魚涌男子墮海 送院搶救不治

突發
更新時間：06:01 2025-12-13 HKT
發佈時間：06:01 2025-12-13 HKT

今日（13日）凌晨2時許，警方接獲市民報案，指在鰂魚涌公園對開海面懷疑有人在海中漂浮，消防船接報後隨即趕抵現場，救起一名已陷入昏迷的男子，並把他送返岸上，交由救護員進行急救。

事主在送往東區醫院時仍有呼吸及脈搏，惜經搶救後最終證實不治。

警員正調查死者的身份及其墮海原因。

 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

