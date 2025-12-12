Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

9男涉非法操練遭國安處拘捕 消息：部份人黑暴期間曾參與多場暴亂

突發
更新時間：18:17 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:17 2025-12-12 HKT

警務處國安處首引用「非法操練」罪拘捕9名男子，年齡介乎20至25歲，他們於新蒲崗工廈一單位作軍事訓練，部份人又以「黑暴」裝束現身大埔宏福苑大火現場，顯示黑暴苗頭或會再現。消息指，部分被捕人曾於2019年黑暴期間參與多場暴亂。

消息：有人出獄後仍與暴徒來往 持續參與非法操練

據了解，其中一名姓李被捕人曾開設Telegram群組發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論製作汽油彈及槍械等，企圖策劃「一場大屠殺」，因干犯煽動罪、串謀有意圖傷人等罪被判監29個月；有人於2024年底出獄後受感化令監管期間，仍與一眾暴徒來往、持續參與非法操練，不排除正組織武裝力量，等待時機再起爐灶，行為嚴重危害國家安全。

相關新聞：警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場

警方表示，有被捕人身穿黑暴裝束出現在大埔宏福苑火災現場，而火災期間亦有人再次使用黑暴服裝、口號等方式散播仇恨，另有被捕人亦曾網上攻擊政府救災不力、企圖挑動對特區政府的仇恨。是次拘捕行動顯示黑暴苗頭或再現，種種跡象正如駐港國安公署聲明所指，在危難時刻，一小撮反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動，散播虛假信息，擾亂破壞救災善後工作，妄圖重現「黑暴」亂象。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
22小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
10小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
8小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
4小時前
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
1小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
4小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT