9男涉非法操練遭國安處拘捕 消息：部份人黑暴期間曾參與多場暴亂

警務處國安處首引用「非法操練」罪拘捕9名男子，年齡介乎20至25歲，他們於新蒲崗工廈一單位作軍事訓練，部份人又以「黑暴」裝束現身大埔宏福苑大火現場，顯示黑暴苗頭或會再現。消息指，部分被捕人曾於2019年黑暴期間參與多場暴亂。

消息：有人出獄後仍與暴徒來往 持續參與非法操練

據了解，其中一名姓李被捕人曾開設Telegram群組發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論製作汽油彈及槍械等，企圖策劃「一場大屠殺」，因干犯煽動罪、串謀有意圖傷人等罪被判監29個月；有人於2024年底出獄後受感化令監管期間，仍與一眾暴徒來往、持續參與非法操練，不排除正組織武裝力量，等待時機再起爐灶，行為嚴重危害國家安全。

相關新聞：警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場

警方表示，有被捕人身穿黑暴裝束出現在大埔宏福苑火災現場，而火災期間亦有人再次使用黑暴服裝、口號等方式散播仇恨，另有被捕人亦曾網上攻擊政府救災不力、企圖挑動對特區政府的仇恨。是次拘捕行動顯示黑暴苗頭或再現，種種跡象正如駐港國安公署聲明所指，在危難時刻，一小撮反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動，散播虛假信息，擾亂破壞救災善後工作，妄圖重現「黑暴」亂象。