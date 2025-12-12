沙田路支路兩私家車追撞釀一傷 尾隨司機涉酒駕被捕

沙田昨日（11日）深夜發生一宗涉及醉酒駕駛的交通意外。一輛私家車沿沙田路支路行駛時被尾隨車輛撞上，導致車上一名女乘客受傷送院。警方到場調查後，發現肇事司機未能通過酒精呼氣測試，當場以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。

事發於昨日晚上11時03分，一名姓黃（34歲）男子當時駕駛私家車沿沙田路支路往沙田方向行駛。當車輛駛至源禾路21號對開路段時，遭一輛從後而至的私家車追撞。

警員接報趕抵現場處理，黃男車上的姓關（31歲）女乘客報稱頸部疼痛，清醒狀態下由救護車送往醫院接受治療。

警方初步調查後發現，肇事追撞的私家車姓張（69歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，懷疑涉及酒後駕駛。警方遂以涉嫌「酒後駕駛」將張男拘捕，現正被扣留調查，以進一步釐清意外原因。