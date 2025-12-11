宏福苑五級火｜何偉豪生忌獲追銜 消防同袍訂製蛋糕「希望你在天國過得好好」 網民紛紛致敬

消防處今日（11日）向宏福苑五級大火中殉職的屬員何偉豪，追授消防隊目榮譽職銜。追授儀式於何偉豪生前駐守的沙田消防局舉行，多名新界北總區的屬員亦在場見證。其後，社交平台Threads流傳多則相信由消防員所發帖文，指今日正是何偉豪生忌，眾人訂製了一個生日蛋糕，希望何在天國能過得安好。

何偉豪生於1987年12月11日，今日為他的生忌。社交平台流傳數則帖文，指何偉豪的同袍、中學同學及親友特別訂製一個生日蛋糕，紀念何偉豪在生忌時獲追銜，並在蛋糕寫上其暱稱「猩猩沙展，生日快樂，升職快樂」，下款為「BF兄弟上」。

帖文提及：「今日係你38歲生日快樂加處長追勳你消防隊目升級大日子！蛋糕是兄弟們送上的祝福。成班男人掛住你！又成日流馬尿！希望你在天國過得好好同快樂！」另外也有同袍上載追授儀式的相片，稱：「（追銜）呢份生日禮物，我知你一定好中意，畢業禮我一定會為你做到最好……生日快樂，夢中見！」

除此之外，不少網民也到何偉豪的個人Instagram專頁留言，向英雄致敬。其Instagram最後一則帖文發佈於去年相若時間，為與女友慶生的甜蜜照，網民紛紛表示「偉大英雄，生日快樂」、「Happy birthday to you，多謝你為我哋香港人付出」、「生日快樂，一路走好」。

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園