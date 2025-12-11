Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰波士頓返港航班有乘客企圖開機艙門 警拘20歲內地男

突發
更新時間：15:40 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-11 HKT

警方今日（12月11日）凌晨4時45分接報，指國泰航空一班由美國波士頓返港航班（CX811）上，有乘客企圖打開機艙門。客機安全著陸後警員到場調查，將涉案20歲持護照的內地男子拘捕。目前機場警區正跟進案件，以調查男子動機。

國泰網頁顯示，涉事航班於波士頓時間周三（12月10日）凌晨0時32分出發，本港時間今日凌晨4時58分順利抵港。

國泰航空回覆查詢時確認，12月10日由波士頓飛往香港的CX811航班，懷疑一名乘客企圖打開艙門，機艙服務員隨即處理相關情況，並檢查艙門以確保艙門緊閉，及通報有關部門及警方。

國泰續指，事件中並無機組人員或乘客受傷，航班於12月11日清晨安全降落香港國際機場。事件已交由警方調查。國泰強調，所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮。 

