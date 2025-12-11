Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜掃管笏男子私家車內燒炭 當場不治

突發
更新時間：03:13 2025-12-11 HKT
發佈時間：03:13 2025-12-11 HKT

屯門掃管笏發生自殺案。周三（10日）晚上約8時20分，警方接獲途人報案，指在掃管笏村路對開一個露天停車場，發現一名男子暈倒在私家車內。

警員及救護員接報到，發現該名姓王（59歲）男子倒臥車內，旁邊放有一盤燒過的炭。經救護員檢查後，證實男子當場死亡。警方在現場檢獲遺書，死因有待驗屍確定。

據了解，男子為私家車車主，疑近日受金錢問題困擾。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
11小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
13小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
16小時前
瑪嘉烈醫院擴建工程震動儀器校正證明疑造假。醫管局網頁
瑪嘉烈醫院擴建工程震動儀器校正證明疑造假 醫管局報警並責成總承建商暫停分判商工作
社會
6小時前
美國減息｜聯儲局將公布議息結果
美國減息｜聯儲局公布減息0.25厘符預期  明年料僅減息一次
宏觀經濟
1小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
10小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
6小時前
36歲性感女神年花六位數供弟弟讀書 見證大學畢業感動到喊 北上狂吸金年賺數百萬
36歲性感女神年花六位數供弟弟讀書 見證大學畢業感動到喊 北上狂吸金年賺數百萬
影視圈
10小時前
深圳地鐵5號線西延段年底開通！串聯羅湖繁華商圈 起自黃貝嶺 新設東門等3站
深圳地鐵5號線西延段年底開通！串聯羅湖繁華商圈 起自黃貝嶺 新設東門等3站
旅遊
2025-12-09 18:59 HKT
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
飲食
12小時前