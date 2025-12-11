珍惜生命｜掃管笏男子私家車內燒炭 當場不治

屯門掃管笏發生自殺案。周三（10日）晚上約8時20分，警方接獲途人報案，指在掃管笏村路對開一個露天停車場，發現一名男子暈倒在私家車內。

警員及救護員接報到，發現該名姓王（59歲）男子倒臥車內，旁邊放有一盤燒過的炭。經救護員檢查後，證實男子當場死亡。警方在現場檢獲遺書，死因有待驗屍確定。

據了解，男子為私家車車主，疑近日受金錢問題困擾。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk