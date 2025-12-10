宏福苑五級火｜內地棚網檢測造假報告網上任買 最平$300有售 商家：確實有很多諮詢

大埔宏福苑發生驚天大火後，警方調查發現維修工程承建商懷疑使用阻燃標準不達標的棚網，並利用棚網合格檢測報告弄虛作假，其後又對涉及6個屋苑維修工程的棚網檢測報告涉嫌造假展開調查，令各界關注利用虛假檢測報告掩飾使用易燃棚網的問題。《星島頭條》記者追查發現，內地購物平台充斥售賣虛假報告的商家，於是以買家身份查詢，獲悉每份假報告只售數百元，有商家更透露，香港驚天火災發生後，接獲不少香港客人洽購報告的查詢，不排除是不法工程業界企圖繼續瞞騙當局的檢查。

記者在內地購物平台搜尋「CMA」(中國計量認證、China Inspection Body andLaboratory Mandatory Approval)及「CMA檢測報告」，發現分別有上百個懷疑售賣各類型虛假報告的商家，於是以工程業界身份接觸多名商家，了解是否即使不提供棚網樣本亦可以購買棚網合格檢測報告，獲悉售價由300元至800元人民幣不等，有商家指出，如經檢測機構實測後出報告，收費多達6000元人民幣，由他「直出」報告更為便宜兼省時。記者其後詢問是否有很多香港買家，該商家透露：「最近香港出現大火事件，確實有很多諮詢的。」

記者在內地購物平台搜尋「CMA」(中國計量認證)及「CMA」，發現有上百個懷疑售賣各類型虛假報告的商家。 陶法德攝

商家指「最近香港出現大火事件，確實有很多諮詢的」。

另一間檢測公司人員表示，其公司發出的棚網合格檢測報告符合強制性國家標準（GB），並按記者要求在另一通訊軟件內提供檢測報告的兩份樣本。該樣本有中國合格評定國家認可委員會的標誌及公章。

該兩份樣本一式五頁，分別為防火門及防火玻璃的檢測報告。記者要求提供棚網合格的檢測報告，對方回覆「可以修改內容的」，又坦白承認「直出的，說白了，就是假的」，以及「很多客戶都用來應付檢查，走流程，投標甚麼的」。

商家指虛假檢測報告可應付當局檢查。

商家發送防火門及檢測報告給記者，又指可按要求修改為棚網合格檢測報告。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，以往也聽聞內地購物平台有商家出售不同的檢測報告，以至假學歷證書、假身份證等等，為保證本港樓宇大維修所使用的棚網合格，並杜絕虛假棚網檢測報告，包括棚網生產商、供應商及廠商等代表日前與政府相關部門人員開會，討論如何加強監管棚網等問題，「怎樣可以從源頭監察、驗證、抽查及監管等，以防止有人混水模魚，使以不合規格棚網。」

周建議，棚網認證一定要經政府認可的實驗室檢驗，再將「質檢報告」交予政府部門認證，棚網才可合法使用，以杜絕造假情況。

屋宇署日前表示，爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。