大埔宏福苑五級火│續有死者家屬DNA採樣辨別遺體身份

突發
更新時間：14:11 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:11 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五級奪命大火慘劇，釀逾百人死亡，部分遺體迄今未確認身份。警方近日已聯絡失聯者及未能辨認遺體的家屬，安排他們於昨（8日）及今(9日)連續兩日，分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體。今早10時開始，續有家屬到廣福社區會堂採樣，預料今日完成採樣計劃。今早有數名男女親屬到社區會堂進行採樣對比，在場警員協助。

火災現場鄰近的廣福休憩處成為臨時的獻花悼念區，連日來熱心市民帶來花束及紀念品，出現大片花海，悼念字句亦貼滿涼亭，盡顯人間有情。惟悼念區已正式關閉，花束被清走，今日（9日）涼亭被圍封。休憩處回復舊觀。有民安隊人員及警察在場巡視。

 

