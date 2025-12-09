Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火│警查最少6屋苑棚網阻燃證明涉造假 清麗苑居民促追究：咁樣會累死人

突發
更新時間：12:23 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:23 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，更令全城關注棚網安全問題。早前多個正在維修的屋苑被揭發棚網的阻燃證書懷疑造假，政府下令所有大廈外牆棚網均須拆除，警方已就最少6宗涉及行使虛假文書的案件展開調查。有受影響居民直指政府「應該追究唔合法嘅圍網，咁樣會累死人」；亦有居民不諱言拆除棚網後仍感擔心，認為應先做好樓宇消防設備，然後重鋪阻燃棚網恢復大維修工程，始能較為放心。

警方針對有屋苑維修時所用棚網，懷疑涉及行使虛假文書，至今已就6宗案件展開調查，分別涉及長沙灣怡閣苑、荔枝角清麗苑、紅磡萬高花園大廈、港島薄扶林碧瑤灣、柴灣峰華邨和北角富澤花園。

《星島頭條》記者於今早到清麗苑所見，屋苑棚網已全部拆除。居民張女士指拆除不合規格棚網令大家都較放心，「起碼安全啲」。不過若要重新安裝合規格的棚網，或增加居民支出，張女士則指要開會才知道會否增加費用，又表示：「咁我哋之前已畀晒錢，應該要用正規圍網，冇理由畀啲唔正規嘅嘢我哋，但之後又要再加錢。」

清麗苑居民蘇氏夫婦亦稱，拆除不合規格的棚網會較為安心。蘇先生說其屋苑維修工程在今年初開始，預計今個月至明年一月竣工，「政府應該追究唔合法嘅圍網，咁樣會累死人，應該繼續跟進相關工程。」

此外，長沙灣怡閣苑同樣已拆除大維修所用的棚網，惟居民「KD」先生表示，拆咗棚網後「都仲係擔心」，直言首要是「做好晒（大廈）消防設備、走火設備，後樓梯可以有地方走位」、「同埋有警鐘，應該冇乜問題，（跟住）掛返啲阻燃網，咁就OK。」他又坦言：「佢（承建商）而家（如果）唔做（大維修），我仲擔心呀！」

另一名怡閣苑居民黃先生直言拆除棚網後，街上行人好危險，「我行出嚟都覺得好危險，保護網係保護出入嘅居民，但依家出入嘅居民都提心吊膽。」他指要解決的問題不只是單單針對圍網，「其實落膠板封都得架，依家剩係得竹棚，撞到個竹棚都會彈晒啲石仔出嚟！」

