Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地團遊鶴咀吐果核亂拋垃圾 遇行山客勸阻反指「歧視」

突發
更新時間：16:11 2025-12-08 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-08 HKT

有女網民在社交平台Threads發文，分享她於周日（7日）到石澳鶴咀行山郊遊的經歷，指她遇上一批來自內地的行山客，期間發現對方有人吐痰、吐果核並遺下垃圾，又執拾石塊破壞大自然，於是出言勸阻；詎料竟遭對方反指是「歧視」。事件暴曝光後，有網民留言批評該批團友久缺公德，又讚女事主守護香港，並建議她日後若遇上同類事情，應報警處理。

事發於周日下午1時許，發帖講述事件的女事主，在鶴咀停留期間遇上約十多、二十名內地團友，眾團友由領隊帶領，領隊背囊掛有寫上「羊村戶」字句的旗幟。女事主稱當時看到這批內地團友，「一路喺度執石、吐瓜籽、吐痰，將垃圾留喺現場」，她遂上前勸阻，以普通話要求對方「將自己啲垃圾拎返走」，並直接向領隊交涉。

不過，女事主引述領隊和團友，「佢哋一開始唔認，話都有用垃圾袋裝好啲垃圾」，惟她將拍下的影片向對方對質，領隊和團友才願意清理。女事主續表示，她曾詢問領隊所屬團體，對方隨即顯得不滿，聲稱已拾回垃圾。女事主再指對方有人執拾石頭破壞自然環境，對方卻反問：「不可以嗎？在我們那邊都可以的」，又辯稱吐瓜籽「這些都是可降解的」。女事主又引述對方有人聽到她講廣東話後，隨即指控她「歧視」，亦有人甚至稱：「不要覺得自己是香港人就高人一等。」

事件惹來網上熱議，網民紛紛斥責涉事團友濫用「歧視」，直指「亂丟垃圾又破壞環境，應該嚴厲檢控」、「不是別人歧視中國人，是他們的行為沒有公德心，破壞自己中國人的形象」；又質疑涉事領隊來港帶團有否申報，「係唔係黑工？」網民感謝踢爆事件的女事主「守護香港」，又建議她將事件分享至小紅書和抖音平台，令其他內地遊客可以以此為鑑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
17小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
11小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
7小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
7小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
6小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
3小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
22小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
10小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
6小時前