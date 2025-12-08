內地團遊鶴咀吐果核亂拋垃圾 遇行山客勸阻反指「歧視」

有女網民在社交平台Threads發文，分享她於周日（7日）到石澳鶴咀行山郊遊的經歷，指她遇上一批來自內地的行山客，期間發現對方有人吐痰、吐果核並遺下垃圾，又執拾石塊破壞大自然，於是出言勸阻；詎料竟遭對方反指是「歧視」。事件暴曝光後，有網民留言批評該批團友久缺公德，又讚女事主守護香港，並建議她日後若遇上同類事情，應報警處理。

事發於周日下午1時許，發帖講述事件的女事主，在鶴咀停留期間遇上約十多、二十名內地團友，眾團友由領隊帶領，領隊背囊掛有寫上「羊村戶」字句的旗幟。女事主稱當時看到這批內地團友，「一路喺度執石、吐瓜籽、吐痰，將垃圾留喺現場」，她遂上前勸阻，以普通話要求對方「將自己啲垃圾拎返走」，並直接向領隊交涉。

不過，女事主引述領隊和團友，「佢哋一開始唔認，話都有用垃圾袋裝好啲垃圾」，惟她將拍下的影片向對方對質，領隊和團友才願意清理。女事主續表示，她曾詢問領隊所屬團體，對方隨即顯得不滿，聲稱已拾回垃圾。女事主再指對方有人執拾石頭破壞自然環境，對方卻反問：「不可以嗎？在我們那邊都可以的」，又辯稱吐瓜籽「這些都是可降解的」。女事主又引述對方有人聽到她講廣東話後，隨即指控她「歧視」，亦有人甚至稱：「不要覺得自己是香港人就高人一等。」

事件惹來網上熱議，網民紛紛斥責涉事團友濫用「歧視」，直指「亂丟垃圾又破壞環境，應該嚴厲檢控」、「不是別人歧視中國人，是他們的行為沒有公德心，破壞自己中國人的形象」；又質疑涉事領隊來港帶團有否申報，「係唔係黑工？」網民感謝踢爆事件的女事主「守護香港」，又建議她將事件分享至小紅書和抖音平台，令其他內地遊客可以以此為鑑。