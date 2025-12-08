珍惜生命｜23歲內地男機場離境層飛墮的士站 昏迷送院不治

香港國際機場發生墮樓事件。周日（7日）晚上7時許，警方接獲機場職員報案，指發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。

救援人員接報到場，姓陳（23歲）男子陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救，其後被證實死亡。經初步調查，警方相信男子由離境層馬路邊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

男子送往北大嶼山醫院搶救後不治。

據了解，死者為一名內地男子，持雙程證來港，有情緒病紀錄。

