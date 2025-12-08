Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜23歲內地男機場離境層飛墮的士站 昏迷送院不治

突發
更新時間：00:52 2025-12-08 HKT
發佈時間：00:52 2025-12-08 HKT

香港國際機場發生墮樓事件。周日（7日）晚上7時許，警方接獲機場職員報案，指發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。

救援人員接報到場，姓陳（23歲）男子陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救，其後被證實死亡。經初步調查，警方相信男子由離境層馬路邊墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

男子送往北大嶼山醫院搶救後不治。
男子送往北大嶼山醫院搶救後不治。

據了解，死者為一名內地男子，持雙程證來港，有情緒病紀錄。

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

