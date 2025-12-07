Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜悼念處關閉在即 警：經商討協調現場人士同意自行離場

突發
更新時間：16:22 2025-12-07 HKT
發佈時間：16:22 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑11月26日五級大火慘劇，造成過百人死亡。火警至今（12月7日）已第12日，繼續有市民到廣福休憩處涼亭，獻花及折紙鶴悼念死難者。網上有義工發帖稱，悼念處將於今日深夜11時59分結束。警方回覆查詢時表示，警方與現場人士經商討及協調後，該批人士同意自行離開現場。

有報稱是義工早前在社交平台Threads稱，今晚11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，場內寵物用品將由動物義工回收；紙鶴與元寶將整合化寶；公仔將轉交機構供給需要人士，強調「所有物資均不會丟棄，過程亦無衝突」。

