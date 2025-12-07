Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啓德住宅單位淪毒品工場 16歲少女涉製毒被捕

突發
更新時間：11:05 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:05 2025-12-07 HKT

警方表示，秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於上周五（5日）晚上約7時30分展開打擊毒品行動。

人員在啓德承豐里一住宅單位外截查一名形跡可疑的女子，隨後搜查該名女子在上址的住所，並在單位內檢獲約803克霹靂可卡因、636克可卡因，以及一批用作包裝及製造毒品的材料及工具。該名16歲本地少女涉嫌「製造危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

行動中警方檢獲的毒品總市值共約125萬元，案件交由秀茂坪警區重案組跟進調查。

