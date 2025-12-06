Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣男子受情財兩困賓館內燒炭亡 女朋友揭發報警

突發
今日（6日）早上11時許，警方接獲一名女子報案，指其42歲姓張男朋友於荃灣沙咀道243號一賓館內暈倒，昏迷不醒。消防接報到場破門入內，發現事主倒卧廁所，旁邊有一些燃燒中的炭，隨即將火救熄。事主被送往仁濟醫院搶救，可惜最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主受感情及金錢問題所困。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111(網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/)
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

 

