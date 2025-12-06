警長沙灣反罪惡檢依托咪酯及冰毒 兩男女涉藏毒被捕
發佈時間：16:12 2025-12-06 HKT
西九龍總區衝鋒隊人員今日（6日）凌晨約1時在長沙灣元州街進行反罪惡巡邏期間，發現一對男女形跡可疑，逐上前截查。人員在他們身上檢獲共五粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈及四包共重約9.7克的懷疑「冰」毒，檢獲的毒品總市值約4700元。
人員遂以涉嫌「藏有危險藥物」拘捕該名55歲本地男子及49歲本地女子。兩名被捕人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。
警方重申，依托咪酯已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款一百萬元及七年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。
