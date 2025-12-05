宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 警安排家屬下周進行DNA採樣辨別遺體身分

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。截至周四（12月4日）大火已造成159人死亡，當中包括一名殉職消防員；另有31人仍失聯。目前，警方已拘捕21名工程相關人士。其中15人涉嫌誤殺被捕，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司、二判外牆工程公司；另有6名被捕人為消防裝置承辦商相關人士，涉嫌向消防處作出虛假陳述。

2025年12月6日情況：

【21:30】警方已完成所有7幢大廈內部範圍的搜索工作。災難遇害者辨認組人員今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們在下星期初進行脫氧核糖核酸口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。另外，由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同政府化驗所人員，在火災現場檢取樣本進行化驗。

【10:35】火災現場宏褔苑今日早上當局準備多架重型機器，包括推土機、挖泥機、發電機，夾斗車等，有多名工人在宏昌閣地下清理棚架雜物，預料將清走堆積的竹枝，搬離現場。而警員則在現場放無人機高空拍攝周圍環境，多名警員在大埔浸信會公立學校天台工作。

多名災難遇害者辨認組人員繼續到火場進行搜證。

2025年12月5日情況：

【22:30】警方已完成所有7幢大廈內部範圍的搜索工作。災難遇害者辨認組人員今日在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。人員亦已將早前找到的懷疑人骨交予法醫作進一步檢測。警方會繼續跟進報稱失聯人士個案，務求盡快確認他們的情況及死傷人數。

【19:50】在火災中共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，曾經有19名傷者被列為情況危殆，包括嚴重燒傷、吸入濃煙及呼吸道受傷等，經治療後，危殆傷者的情況已經全部好轉。截至今日傍晚6時，仍然有30名傷者留醫，當中沒有傷者被列為情況危殆，有六人情況嚴重，24人情況穩定，有49名傷者已經出院。

【19:30】公務員事務局局長楊何蓓茵表示，罹難者當中亦包括4位公務員同事，另有120多名公務員為宏福苑居民，因大火失去家園。

大埔宏福苑五級火情況（截至5/12/2025）

死者 159人（當中49男91女確認身份，1至97歲，包括1消防員） 傷者 79人（30人仍留院，49人已出院） 失聯個案 31人 工程相關被捕人 警拘15人涉誤殺，包括工程大判、工程顧問公司、搭棚二判及外牆工程二判等人員；當中11人同時被廉署拘捕 警拘6人涉欺詐，為消防裝置承辦商人員 起火大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及） 遺體分佈 宏昌閣70人（最先起火）、宏泰閣82人、宏新閣3人、宏道閣2人、宏盛閣1人、1人未明住處、宏仁閣宏建閣未發現死者 當局動員 2311名消防救護，309架次消防車輛，約600名警方DVIU人員

宏福苑五級火｜楊何蓓茵 : 4名公務員在火災中罹難 逾120公僕痛失家園

【10:20】早上「災難遇害者辨認組」人員繼續進駐火場搜證，棚架的竹枝滿地，而毗鄰的廣福休憩處仍是市民悼念的聚集點，擺滿悼念的花束，形成一片花海。

2025年12月4日情況：

【20：00】警方DVIU人員在準備外部搜索同時，亦安排人手進入宏福苑內部，成功於多個單位內尋獲多隻生還動物，包括兩貓。

災後第8日，警員在大廈多處再尋回多隻生還動物。警方圖片

【18：35】繼續有宏志閣居民回家，收拾重要物品。另外，廣福休憩處繼續有市民摺紙鶴、獻花或焚燒香燭冥鏹，悼念死難者。街坊翁女士稱，自己是附近餐廳東主，不少熟客都在這次大火罹難，自己和伙記都相當痛心，因此連續數日燒衣紙，「希望佢哋收得幾多得幾多」。

【18：04】民青局長麥美娟指，災民每戶生活津貼將由5萬加至10萬元；目前援助基金收外界捐款升至25億元，連同政府啓動資金總數達28億元；她又透露，特首已指示財政司副司長，研究居民長期居住問題。

民青局長麥美娟（中）見記者交代最新安置居民安排。汪旭峰攝

【16：35】警方提醒市民，慎防騙徒假冒內地公安和香港政府部門來電。騙徒會虛構指控，稱市民「在內地發帖文，以大埔火災名義非法籌款」或「散播大埔火災消息，涉嫌違法」。其後，騙徒恐嚇並要求市民前往內地受查，並索取個人資料或要求轉帳。

【13：05】政制及內地事務局局長曾國衞現身大埔廣福邨，之後未有回答記者提問便離開。現場消息指他就12月7日立法會選舉，視察票站及交通安排。

政制及內地事務局局長曾國衞一度現身大埔廣福邨，之後離去。梁國峰攝

【09：15】DVIU已完成7幢大廈的所有搜查工作，警方下一步會在大廈外圍搜索，檢查是否有遺體被壓倒在棚架下。今早DVIU及鑒證科人員再到火災現場搜證。

DVIU及鑒證科人員再到火災現場搜證。梁國峰攝

2025年12月3日情況：

【22：00】截至今日晚上8時，愛護動物協會表示，共尋獲364隻動物，其中294隻幸存，70隻已不幸離世，但仍有173隻動物下落不明，估計整體受影響的動物總數超過537隻。

【21：00】警務處國家安全處今日（12月3日）以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名26歲中國籍男子。被捕人為姓陳YouTuber「Kenny」，涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者。陳亦自稱「白卡聯盟」成員。

【20：00】保安局局長鄧炳強指柴灣峰華邨及北角富澤花園維修工程分別聲稱獲棚網阻燃合格證，惟政府與內地跟進調查後發現證書涉及虛假文書，已立案，港島重案組正調查。另外發展局局長甯漢豪稱，所有大維修樓宇棚網須即時下架，周六（12月6日）或之前完成

【17:30】周一鳴稱，家屬先進行初步辨認，之後到殮房再作辨認，如確認遺體身份，會盡快發出殮蓋紙予家屬，讓死者能夠入土為安；另外，警方報料熱線截至今早10時，已收到40人提供資料，收到136條片段及205張相片。

【17:23】周一鳴指，人員在現場部份單位發現懷疑骨頭，會交由法醫及政府化驗所進一步檢測，看看是否可證實是人類還是動物，亦會同時嘗試驗DNA辨認身份。警方指若有DNA找到，會希望與家屬作比對，以不同法證方法辨認身份。另外，警方下一步會在大廈外圍搜索，檢查是否有遺體壓在棚架下，惟不同大樓都有棚架倒塌，未能確定何時開始，已與房屋署初步勘察，希望在安全情況下移除地上的棚架和灰燼。

周一鳴指警方再拘捕6人。

【17:19】周一鳴稱再拘捕6人，他們是消防裝置承辦商，年齡介乎44至55歲，涉嫌向消防處作出虛假陳述，指工程期間不會關上警鐘，目前其中一人已獲釋，其餘5人仍在扣查，累計21名工程相關人士被捕。

【17:15】警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞高級警司表示，有騙徒在社交平台訛稱自己是大埔火災居民，在今次火警中失去親人及家園，有4人不虞有詐被騙走25500元。警方其後展開調查，至昨日（12月2日），警方拘捕一名32歲報稱廚師的男子，為傀儡戶口持有人。 另外，有詐騙集團透過手機短訊，扮政府向市民發假捐款確認通知，並附上可疑電話號碼，警方已將電話紀錄在防騙視伏器。

警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞高級警司指有廚師扮災民騙取市民逾2.5萬元。

【17:12】警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司表示，樓宇內部損毀嚴重，空氣混濁。DVIU在場發現數具遺體，有大有細有老有嫩，不排除是一家人，人員為保持遺體完整，要徒手挖掘將遺體帶出災場。他指有DVIU隊員的親友不幸離世，對方懷著沉重心情，主動聯絡警方要求歸隊，與其他隊員一同工作。

警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司。

【17:05】警務處處長周一鳴指140具已確認身份的遺體，分別為49男91女， 年齡介乎1歲至97歲，包括1名殉職消防員、10名外傭及5名在場工作員工。159名死者當中，158具遺體分佈其中5座大廈，剩餘1人未明住處。警方於過去5日在7幢大廈內搜查，指上址環境惡劣，有部份單位已燒至變成灰燼，有主力牆燒淨鋼筋，天花已燒光。

【17:03】DVIU今日已完成7幢大廈的所有搜查工作。警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司表示，截至今日下午2時，大埔宏福苑火災造成159人死亡，再在災場內發現3具遺體，其中140具遺體已確認身份，尚有19具遺體有待確認。現時42名傷者已出院，有37人仍留院，當中4人危殆，9人嚴重，24人情況穩定。至今仍有31人失去聯絡。

【16:30】警務處處長周一鳴、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司、警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司、警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞高級警司將交代火警最新情況。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司表示，截至今日下午2時，大埔宏福苑火災造成159人死亡，再在災場內發現3具遺體，其中140具遺體已確認身份，尚有19具遺體有待確認。

【15:00】災難遇害者辨認組陸續抬出懷疑遺骸；另外有遇難者家屬到宏福苑外拜祭。

有遇難者家屬回來拜祭。盧江球攝

【13:40】宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前被廉政公署拘捕，有傳鴻毅建築師無法繼續履行現有合約的顧問職務，決定即時暫停及終止業務。《星島頭條》記者到鴻毅位於九龍灣的辦公室了解，發現鴻毅已拉上鐵閘。

【10:30】宏志閣居民陸續取回個人物品，部分人透露取回屋契、證件、衣物甚至遊戲機等，他們之後離開。

宏志閣居民執拾個人物品後離開。蔡楚輝攝

【09:50】警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續搜索，政府化驗師亦在場調查。另外繼續有市民向死難者獻花。

【08:30】宏志閣居民乘坐旅遊巴到達，上樓取回個人物品。

宏志閣居民乘坐旅遊巴到達，上樓取回個人物品。蔡楚輝攝

【00:01】今明兩日（12月3及4日）早上9時至晚上9時，當局允許宏志閣住戶回家一次，逗留約90分鐘，以取回重要物件。屆時每戶只限兩人上樓，會有公務員在場陪同協助。宏志閣是宏福苑8座大廈中，唯一未被波及的大廈。

唯一未被大火波及的宏志閣（右一）。梁國峰攝

若市民需要查詢火災的死傷者資料，可致電警方傷者查詢專線1878 999。另如有火警消息提供，警方特設10條熱線電話，朝8晚8運作，以收集相關的影片或相片：5337 6671、5337 6672、5337 6673、5337 6674、5337 6675、5337 6676、5337 6677、5337 6679、5337 6680、5337 6681。

宏福苑8座大廈，宏昌閣（暗紅）最先起火，之後蔓延至其他大廈，僅宏志閣（灰）倖免。

為援助大埔宏福苑的居民，特區政府早前已成立「大埔宏福苑援助基金」，並投入3億元作為起動資金，協助居民及支持各項相關工作。援助基金接受個人及私人機構的捐款，相關專屬戶口資料如下：

港元：中國銀行（香港）戶口號碼 012-875-2-190159-7（名稱：大埔宏福苑援助基金）

人民幣及其他貨幣：中國銀行（香港）戶口號碼 012-875-2-190160-7（名稱：大埔宏福苑援助基金）

另外，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台（taipodonation.hk）已開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資，以便政府統一整合資料，並按需要分發物資予受大埔宏福苑火災影響的居民。