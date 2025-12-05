天瑞商場黑衫男疑偷煙遭店員追截撳地  警到場再搜出他人證件被捕

天水圍天瑞商場日前發生盜竊案。網上流傳片段可見，一名黑衫男子被兩名男子合力撳在地上，他高叫「明明就係你打我！你傻㗎！」其中有份制服他的灰衫男則反駁道：「係咩，嗰度影到㗎！你傻我都傻，一齊傻呀！」

片段顯示，黑衫男子被按在地面動彈不得，情緒激動。警員其後到場，將黑衫男子按在地上調查，他一度高呼：「隻手係咪整損呢？好X痛呀!」然後警員把他帶入便利店，反手扣上手銬，坐在地上接受調查，片段於此結束。

警方表示，案發於周一（12月1日）深夜，警方指獲一名便利店女職員報案，一名男子取走一包香煙後未有付款便離開。男店員追出店外，期間與疑犯發生糾纏，引來途人協助制服。

警方其後到場，在該名36歲黑衫男子身上搜獲另一名男子的身份證、回鄉證及八達通等證件。

警方將涉事男子拘捕，案件列作「盜竊」及「管有他人身份證明文件」處理。