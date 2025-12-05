Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天瑞商場黑衫男疑偷煙遭店員追截撳地  警到場再搜出他人證件被捕

突發
更新時間：03:24 2025-12-05 HKT
發佈時間：03:24 2025-12-05 HKT

天水圍天瑞商場日前發生盜竊案。網上流傳片段可見，一名黑衫男子被兩名男子合力撳在地上，他高叫「明明就係你打我！你傻㗎！」其中有份制服他的灰衫男則反駁道：「係咩，嗰度影到㗎！你傻我都傻，一齊傻呀！」

片段顯示，黑衫男子被按在地面動彈不得，情緒激動。警員其後到場，將黑衫男子按在地上調查，他一度高呼：「隻手係咪整損呢？好X痛呀!」然後警員把他帶入便利店，反手扣上手銬，坐在地上接受調查，片段於此結束。

警方表示，案發於周一（12月1日）深夜，警方指獲一名便利店女職員報案，一名男子取走一包香煙後未有付款便離開。男店員追出店外，期間與疑犯發生糾纏，引來途人協助制服。

警方其後到場，在該名36歲黑衫男子身上搜獲另一名男子的身份證、回鄉證及八達通等證件。

警方將涉事男子拘捕，案件列作「盜竊」及「管有他人身份證明文件」處理。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
5小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
10小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
10小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
10小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
19小時前
02:22
宏福苑五級火｜騙徒扮內地消防 指控記者向廣州居民呃捐款 詐騙錄音全公開
突發
6小時前
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
10小時前