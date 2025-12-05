Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近7位數捐款

突發
更新時間：02:04 2025-12-05 HKT
發佈時間：02:04 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五級大火奪走逾百條人命，死傷枕藉，其中一名罹難者為沙田第一城33座夜更保安鄧達兒。消息傳出後，屋苑居民深受觸動，紛紛到大堂捐款箱表達心意，截至昨日，慰問金合共達6位數，已全數轉交死者家屬。

沙田第一城特業管理公司早前證實，鄧達兒為屋苑33座的夜更保安，在宏福苑大火中不幸罹難，遺下妻子及仍在就學的女兒。消息一出，大批街坊前往33座大堂捐款，希望為其家屬提供支援。

相關新聞：宏福苑五級火‧持續更新｜累計159 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀

由於捐款人流眾多，原本設於33座的大堂捐款箱一度不足應付，管理處其後將捐款箱移至靠近41座的保安控制室，方便居民持續捐助。

Facebook「沙田第一城生活圈」群組引述管理公司昨日（4日）發出的公告指，於12月4日上午，在第一城委員會代表、管理處代表及大眾安全警衛有限公司共同見證下，已正式點算慰問金，金額接近7位數，並已由大眾安全警衛有限公司代為轉交鄧先生家屬，「願死者安息，生者堅強」。

