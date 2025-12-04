大埔宏福苑五級火｜災後第8日DVIU再入屋搜索 救出兩貓咪等多隻生還動物

大埔宏福苑大火釀成過百人死亡，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員昨日（12月3日）完成大廈內部階段性搜索工作後，今日（12月4日） 在準備外部搜索同時，亦安排人手進入宏福苑內部，成功於多個單位內尋獲多隻生還動物，包括兩貓。

警方表示，DVIU接獲愛護動物協會轉介的市民求助後，今日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，全面搜索可能受困的生還動物。

警方續指，繼早前救出3隻貓、2隻龜及多條寵物魚後，事發至今第8日，警員在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚；同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體，並已全部交由愛協處理。