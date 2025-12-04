Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉2025｜廉署再拘4人涉網上煽惑不投票或投無效票 累計7人落網

突發
更新時間：17:28 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:28 2025-12-04 HKT

立法會換屆選舉12月7日舉行，廉政公署今日（4日）拘捕4名男子，他們涉嫌在2025年立法會換屆選舉（立法會選舉）期間，在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。廉署早前已就本屆立法會選舉落案起訴另外3人有關罪行。

4名被捕男子年齡介乎37歲至62歲，廉署會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。《選舉條例》於2021年新增第27A條，先後有12人被定罪。廉署執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。

