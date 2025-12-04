立法會選舉2025｜廉署再拘4人涉網上煽惑不投票或投無效票 累計7人落網
更新時間：17:28 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:28 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:28 2025-12-04 HKT
立法會換屆選舉12月7日舉行，廉政公署今日（4日）拘捕4名男子，他們涉嫌在2025年立法會換屆選舉（立法會選舉）期間，在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。廉署早前已就本屆立法會選舉落案起訴另外3人有關罪行。
4名被捕男子年齡介乎37歲至62歲，廉署會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。《選舉條例》於2021年新增第27A條，先後有12人被定罪。廉署執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。
最Hit
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金 加入保良局身居要職 遇80歲婆婆無家可歸心酸
2025-12-03 17:00 HKT
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
2025-12-03 18:04 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
2025-12-03 12:39 HKT