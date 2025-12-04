Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

漁護署3職員田下山巡邏遇蜂群 遭螫傷救上直升機送院

西貢發生漁護署職員遭蜂群螫傷意外。今日（4日）早上11時46分，漁農自然護理署職員一行5人到清水灣山頭巡邏，其間途經大坳門路田下山時遇上蜂群，其中3名男職員躲避不及，分別頭、頸背和手部被螫傷。救援人員接報到場，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，其後將3名傷者送往東區醫院治理。3人分別25歲姓張、44歲姓梁和57歲姓郭，他們獲送院時清醒，但有人要坐上輪椅代步。

同類事件過去曾經發生，其中尤其嚴重一次，發生於2023年5月12日早上，64歲漁護署農林助理員吳國培前往南大嶼郊野公園芝麻灣半島進行植樹工作，其間他遭數隻蜜蜂螫傷手臂， 昏迷不醒，經送院搶救後不治。

 

