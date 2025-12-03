青衣長安邨單位起火 八旬婦吸入濃煙不適 消息：火警期間警鐘未有響起
發佈時間：15:47 2025-12-03 HKT
青衣發生火警。今日（3日）中午12時許，今日中午12時許，長安邨安江樓高層一單位起火冒煙，消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，事件中一名83歲姓鄭老婦疑吸入濃煙不適送往瑪嘉烈醫院，初步相信疑因點燃香燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。
現場消息指，火警期間火警鐘未有響起，有居民未知火警發生。《星島頭條》正就事件向消防處查詢。
