Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣長安邨單位起火 八旬婦吸入濃煙不適 消息：火警期間警鐘未有響起

突發
更新時間：15:47 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:47 2025-12-03 HKT

青衣發生火警。今日（3日）中午12時許，今日中午12時許，長安邨安江樓高層一單位起火冒煙，消防到場開喉灌救，迅速將火救熄，事件中一名83歲姓鄭老婦疑吸入濃煙不適送往瑪嘉烈醫院，初步相信疑因點燃香燭引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

現場消息指，火警期間火警鐘未有響起，有居民未知火警發生。《星島頭條》正就事件向消防處查詢。

長安邨安江樓一單位發生火警。
長安邨安江樓一單位發生火警。
現場有居民指火警期間火警鐘未有響起。
現場有居民指火警期間火警鐘未有響起。
多名居民疏散到安全位置。
多名居民疏散到安全位置。
長安邨安江樓一單位發生火警。
長安邨安江樓一單位發生火警。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
21小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
4小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
7小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
6小時前
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
影視圈
2025-12-01 18:00 HKT