大埔宏福苑五級火│重返宏志閣感慨萬分 有人取走屋契證件 居民：成間屋都想帶走

大埔宏福苑五級大火焚毀8幢大廈的其中7座，唯一宏志閣未被波及。今早（3日）起，宏志閣居民在政府安排下陸續返回家中領取個人物品，有年屆八旬的居民由家人陪同協助，返回單位取走屋契及證件等重要財物。亦有住戶重返家園不免感到難過，無奈只能取走少量個人物品，直言：「成間屋都想帶走！」

市民鍾女士則陪同居於宏志閣的姐姐，返到宏志閣單位取回物件。她說自己和姐姐都已年屆八旬，「佢（姐姐）一個人攞唔到啲咩嘢，所以叫埋我一齊嚟」，又指主要取回衫褲等方便替換，並會「清晒雪櫃啲食物、壞咗嘅嘢，掉晒佢！」她又說：「重要嘅咪攞返屋契、證件囉，攞返去我屋企放好！」

對於日後安排，鍾女士與姐姐都顯得一籌莫展，並無特別打算，坦言：「總之政府安排到邊度住，咪去邊度囉。」

71歲的宏志閣居民庾先生返回單位查看後，發現「單位冇淋濕到，但爆咗門」，又形容自己「心情好upset（難過）啦，成間屋都想帶走」，但主要取回護照及銀行卡等重要物品，亦有少量個人用品便離開。他指目前自己暫住友人家中，稍後會申請中轉屋。

居民孫先生於今早急不及待返回宏志閣，領取個人物品。他表示：「主要係檢查吓（間屋），攞吓平時用開嘅嘢，遊戲機囉，最重要！（記者：打發時間？）係呀！」他表示居於宏志閣超過廿年，「本來諗住冇燒到，幾日搞掂，點知都有一段時間」，他現時居於胞弟的家裏，計劃會轉到中轉屋暫住。

被問到會否希望獲安排返回宏志閣單位居住？孫先生一臉無奈，直言：「我都唔知點呀而家，住又唔係，唔住又冇地方住，唔諗咁多，見步行步。」

而居民李先生則指政府安排妥當，他說暫時有地方住，但至於長遠是否搬回宏志閣寓所，李先生強調一切等待政府安排。