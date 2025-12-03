大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！

大埔宏福苑五級火，8座大廈中有7座被燒得滿目瘡痍，過百人慘死，當中宏志閣是唯一未被波及大廈。當局安排該座居民返回家園收拾細軟及取回重要財物。今早（3日）有旅遊巴接載災民返到宏志閣，並在社工或政府人員陪同下上樓返家。

現場所見， 不少居民拉着行李篋或孭上紅白藍膠袋到場，取回物品，有居民帶來車仔將洗衣機推走，搬上客貨車。其中一名宏志閣居民吳先生說，他入住宏志閣已40年了，現時獨居，火警時他外出不在家，想不到今次回家已彷如隔世。76歲的他今次返家主要取回放在家的現金、衣服等，他現時入住大埔過渡性房屋善樓。被問到火災一周後的心情，他直言「心情梗係差。」他最希望政府可盡快安排公共屋邨單位入住，以及最急切的經濟援助。

「希望長遠安排可以越快越好，無論係搬返入嚟住，抑或安排入住公屋。話晒呢度係自己家園，住咗幾十年，希望繼續住返，如果要去新地方住，要重新適應，始終我哋年紀咁大。」

居民黃太說主要取回重要文件、貴重物品及衣服。她坦言即使當局交回單位，她和家人也不敢入住。「依家都唔敢住啦！我全部窗、房都對晒啲樓，心理壓力咁大點住啫。好恐怖，嚇死，希望重建啦，冇理由7幢都拆，呢幢（宏志閣）唔拆㗎！講真，就算你起好俾我搬返嚟住，我可能都唔敢住，咁多死傷者，咁恐怖記憶，一世難忘。」

她說入住上址單位28年，「呢度環境一流，有海濱，萬萬諗唔到天價維修攪成咁，畀咗咁多錢落去，連個家都冇埋，真係幾傷心，聞者心酸，聽到都眼淚流。」她指九龍城寨的中轉屋太細，不夠地方，昨日安排到香港仔石排灣新起的公屋視察，地方大啲，但好遠，唔慣，但都要適應，冇辦法，暫時住住先，唔敢再喺度住，睇政府安置。」

另一名居民孫先生於今早急不及待返回宏志閣，領取個人物品。他表示：「主要係檢查吓（間屋），攞吓平時用開嘅嘢，遊戲機囉，最重要！（記者：打發時間？）係呀！」他表示居於宏志閣超過廿年，「本來諗住冇燒到，幾日搞掂，點知都有一段時間」，他現時居於胞弟的家裏，計劃會轉到中轉屋暫住。

被問到會否希望獲安排返回宏志閣單位居住？孫先生一臉無奈，直言：「我都唔知點呀而家，住又唔係，唔住又冇地方住，唔諗咁多，見步行步。」

市民鍾女士則陪同居於宏志閣的姐姐，返到宏志閣單位取回物件。她說自己和姐姐都已年屆八旬，「佢（姐姐）一個人攞唔到啲咩嘢，所以叫埋我一齊嚟」，又指主要取回衫褲等方便替換，並會「清晒雪櫃啲食物、壞咗嘅嘢，掉晒佢！」她又說：「重要嘅咪攞返屋契、證件囉，攞返去我屋企放好！」

對於日後安排，鍾女士與姐姐都顯得一籌莫展，並無特別打算，坦言：「總之政府安排到邊度住，咪去邊度囉。」

71歲的宏志閣居民庾先生返回單位查看後，發現「單位冇淋濕到，但爆咗門」，又形容自己「心情好upset（難過）啦，成屋都想帶走」，但主要取回護照及銀行卡等重要物品，亦有少量個人用品便離開。他指目前自己暫住友人家中，稍後會申請中轉屋。

而居民李先生則指政府安排妥當，他說暫時有地方住，但至於長遠是否搬回宏志閣寓所，李先生強調一切等待政府安排。