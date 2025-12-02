尖沙咀女子高處危坐 消防開氣墊戒備

尖沙咀加拿分道近碧仙桃路交界位置，今日（12月2日）下午2時許一名女子在樓宇高處危坐，消防接報趕至開氣墊戒備，警方亦有談判專家到場勸喻。至下午4時許，雙方仍然僵持。

運輸署下午4時半表示，因有人在危險位置，加拿分道介乎碧仙桃路與彌敦道之間的一段全線現已封閉。另外，河內道介乎加拿分道與麼地道之間的一段全線現已封閉，現場交通繁忙。同時，港鐵尖沙咀站D1及D2出入口暫時關閉。

消防接報趕至開氣墊戒備。FB：Bosco Chu@馬路的事 (即時交通資訊台)

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

