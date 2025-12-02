大埔宏福苑五級火｜災民何先生疑遇騙徒索資料 警調查後證誤會

大埔宏福苑五級火死傷枕藉，各界援助災民的同時，亦令騙徒有機可乘。日前有宏福苑災民何先生向傳媒親述，在大埔東昌社區中心登記申請住屋需要時，遇上3名男子向他索取個人資料，其間他見對方沒有出示證件，沒有理會，反被對方稱讚「好醒目喎」。不過，警方經調查後，證實相關事件不涉及詐騙或非法索取個人資料行為，事件列作「誤會」。

災民何先生早前親述申請援助時遇上騙徒。

最終何先生沒有被騙。

警方日前在facebook稱，發現有騙徒疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚，提醒市民小心。

警方日前亦在社交平台facebook表示，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」混水摸魚，騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。