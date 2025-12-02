Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜大埔廣福邨男子墮樓 現場不治

突發
更新時間：01:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：01:15 2025-12-02 HKT

大埔發生墮樓案。周一（1日）晚上10時許，當局接獲報案，指一名男子倒臥在廣福苑與宏福苑之間，懷疑從高處墮下。救援人員接報趕至現場，證實男事主當場不治。

警方正調查事主身份及墮樓原因，初步相信事主為廣福邨廣禮樓住客，並由廣禮樓墮下，案件列「有人從高處墮下」調查。

警員封鎖現場調查事件。曾志恆攝


防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

