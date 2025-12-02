珍惜生命｜大埔廣福邨男子墮樓 現場不治

大埔發生墮樓案。周一（1日）晚上10時許，當局接獲報案，指一名男子倒臥在廣福苑與宏福苑之間，懷疑從高處墮下。救援人員接報趕至現場，證實男事主當場不治。

警方正調查事主身份及墮樓原因，初步相信事主為廣福邨廣禮樓住客，並由廣禮樓墮下，案件列「有人從高處墮下」調查。

警員封鎖現場調查事件。曾志恆攝

