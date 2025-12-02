珍惜生命｜大埔廣福邨男子墮樓 現場不治
更新時間：01:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：01:15 2025-12-02 HKT
發佈時間：01:15 2025-12-02 HKT
大埔發生墮樓案。周一（1日）晚上10時許，當局接獲報案，指一名男子倒臥在廣福苑與宏福苑之間，懷疑從高處墮下。救援人員接報趕至現場，證實男事主當場不治。
警方正調查事主身份及墮樓原因，初步相信事主為廣福邨廣禮樓住客，並由廣禮樓墮下，案件列「有人從高處墮下」調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友 為比賽激減167磅
2025-11-30 23:00 HKT
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
2025-11-30 15:13 HKT