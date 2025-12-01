Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門稔灣堆填區男工人遭硬物擊中送院亡 環保署：責成承辦商7天內交報告

突發
更新時間：20:40 2025-12-01 HKT
發佈時間：19:47 2025-12-01 HKT

屯門發生工業意外。今日（12月1日）下午4時許，警方接獲稔灣堆填區的工人報案，指一名48歲姓楊男工人工作期間懷疑被一石塊擊中，頸部受傷，昏迷不醒。救援人員到場將他送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定，警方將案件列作工業意外。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

環境保護署表示，死者為新界西堆填區擴建計劃地盤分判商的一名工人。今日下午約4時15分，他在地盤鋼筋彎曲場內工作期間懷疑遭硬物擊中，昏迷被送往屯門醫院治理，至傍晚約6時證實死亡。事發後，環保署即時派員到醫院了解事件。環保署署長徐浩光博士對事件感到十分難過，署方人員正透過承辦商聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供適切協助，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。

環保署環保署十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商七天內就事件提交報告。

 

