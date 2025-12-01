大埔宏福苑五級火│入境處設五地點領證 災民指安排理想「唔使撲嚟撲去」

大埔宏福苑五級大火，燒毀逾千戶居民的家園和財物，甚至身份證明文件、護照等亦在火災中燒毀。入境處特別為受火災影響的居民辦理個人證件補領手續。

入境處今日下午在大埔五個地點設立個人證件領證處，供受火災影響的居民領取補領的身份證和特區護照等個人證件。

蕭女士指補領證件安排理想。劉漢權攝

馮梁結中學門外是其中一領證處。

入境處人員在場協助災民。

馮梁結中學門外是其中一領證處，災民蕭女士表示，早兩日已補辦有關證件，今日便可領證，效率相當快。「安排好好，唔使我哋分開撲來撲去，連回鄉證都有專車送我哋去辦理，避免我哋撲嚟撲去。」

她指現時當局安排災民暫住酒店，但只住14日，長遠未知如何安排。她坦言擔心日後的情況，「唔知屋企點樣，唔知幾時可解封，最希望係可以返去睇到（屋企），但依家都唔知日後點，真係好徬徨。」

被問到最急切的支援，她指長遠是住屋的安排，其次是生計，「依家我哋都返唔到工，我覺得金錢一定係最緊要，另外是住屋安排，係我哋最迫切。」

她指現時很多資訊都很混亂又不集中，要去不同地方申請援助，「周圍都要排隊再排隊，其實係辛苦的，我哋後生都咁辛苦，何況屋苑有咁多老人家，真係好辛苦，又驚錯過咗，又驚去唔到，希望日後的安排可集中地方，唔需要我哋周圍去撲。」

其實現在每一個支援都要領不同的表格，又要排不同的隊，她坦言花了好多時間，「我哋有小朋友，唔單止要去攞支援，仲要安頓好小朋友，有好多嘢要處理。」她說子女的學校都在受災範圍，因此要進行網課，惟她們現時無固定居所，因此無資源上網課，惟有將小朋友送到學校，由學校協助照顧。學校可安排暫託，可在學校上網課。

她又指雖然現時有物資可領取，但因為沒有地方安放，所以未有領取，但到真正有居所安頓，到時又可去那裏取呢？

蕭女士住宏建閣高層單位，當日知道火警後趕到現場，遠距離望著火燒的情況，「高層完全救唔到，望到凌晨3點都唔想走，真係好無奈！」