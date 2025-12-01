大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢喺無悔」

大埔宏福苑日前發生五級火警，至今造成146人死亡、79人受傷，仍有多具遺體有待辨認。遇難者名單陸續確認，其中一名遇難女性的家屬今日（1日）在社交平台發文，引述街坊指在火警初期家人原有機會與鄰里一同撤離，但因逐戶拍門提醒住戶逃生，最終因延誤離開而葬身火場。

該名遇難者家屬引述街坊描述，指死者在接獲逃生通知時，並未立即離開大廈，而是在17樓逐家拍門，提醒鄰居離開，盼為他人爭取逃生時間。其後她折返自己單位，惟濃煙火勢急劇加劇，最終未能成功脫困。

一名遇難者家屬在網上分享家人在逃生時提醒鄰居離開，最終在自己單位內遇難。

家屬形容，她以自己生命換取「四個人、一隻狗」的生命，認為貫徹佢嘅做人宗旨。」家屬表示，得悉噩耗後心情複雜，一方面痛失親人，「但我相信，佢喺果一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」

事件在網上引起不少迴響，不少網民在帖文下留言致意，形容死者「是真英雄，會在天堂繼續保佑你」、「用自己生命救返5條生命，呢份崇高行為令人致敬」、「多謝姨姨犧牲自己拯救其他人，好勇敢，一路好走」，並向家屬致以慰問。