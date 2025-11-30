大埔宏福苑五級火｜現場滿目瘡痍滿地積水 DVIU尋線索辨認遺體及蒐證

大埔宏福苑五級火釀成至少146人死亡，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日（30日）在記者會上表示，現場環境相當惡劣，部分樓層嚴重燒毀，加上日間光線不足，大廈無電力照明，影響搜救進度。

根據警方晚上上載至社交平台的相片所見，現場環境惡劣，外圍有燒毀的竹枝及冷氣機等物品，而大廈內漆黑一片，多個單位遭無情大火吞噬後，滿目瘡痍，大量家俱雜物倒塌，有單位更水深及小腿，身穿保護衣物並帶同裝備的DVIU人員需使用鐵鏟及電筒等工具。

警方指DVIU人員爭分奪秒於現場盡全力搜索能夠辨認到、確認到遇難者身份的任何物件或線索，讓遇難者的家人可以盡早確認他們的身份，讓逝者安息。