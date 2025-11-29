大埔宏福苑五級火｜警方完成搜索宏仁閣宏道閣 未發現遺骸 救出3貓1龜

大埔宏福苑五級大火後，警方災難受害者辯認組（DVIU）人員今日（11月29日）進入大廈，協助辨認遺體。警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻表示，消防救火完成後，警方已陸續進入大廈內搜索遺體及收集證據。警方今日早上動員600名DVIU人員，配備防護衣、防滑鞋及頭盔等，進入A座宏仁閣及B座宏道閣搜索。該兩廈均較遲起火及較早熄滅，溫度已大幅下降，且經檢驗後樓宇結構安全。

至下午2時半，有關搜索已完成，並無發現遺骸，人員亦在宏仁閣救出3隻貓，並在宏道閣救出1隻烏龜，相關動物已交由愛護動物協會跟進。她又提到，災後大廈環境複雜昏暗，不少單位嚴重焚毀，部份位置更水深及小腿，且有物品倒塌，令空間十分狹窄，大大增加搜索難度。被問及何時能完成7座大廈調查，她坦言希望儘快完成搜索，目前仍保守預計需時3至4星期。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指，截至今日下午3時，大火造成至少128人死亡83人受傷。警方稱經多番排查及綜合現場搜救人員資料，證實84名死者及37名傷者確認為報失人士，44名死者遺體有待辨認，警方正陸續通知家屬或報案人以作遺體初步辨認程序。

失聯人士方面，目前為止已聯絡144人，得知他們是安全，但有150名市民仍然失聯，而當中約100人的個案資料較零碎，例如報案人多年無聯絡對方，只知對方的花名等。