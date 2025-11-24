Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鑽石山鳳德邨男子吞鼠藥自殺 餵11歲女兒同服食 兩人清醒送院

突發
更新時間：04:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：04:15 2025-11-24 HKT

鑽石山發生企圖謀殺案。消息指，周日（23日）晚上9時許，一名姓黃（48歲）男子在鳳德邨黛鳳樓一單位內，懷疑將老鼠藥混入液體服用自殺，期間更餵給其11歲女兒服食。黃母發現後，立即通知丈夫報警。社會福利署（社署）表示，社工已接觸有關家庭。

案件由重案組跟進

救護員接報後趕至現場，兩父女清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後拘捕黃男，據了解，涉案男子有精神病紀錄，與女兒及父母同住上址。案件由黃大仙警區重案組跟進。

相關新聞：父餵女服老鼠藥│父服老鼠藥嘔吐大作 將藥加入龍眼蜜給11歲女飲 醒目7旬嫲嫲揭發報警

社署發言人回覆查詢時表示，社署社工已接觸有關家庭，並會為有關兒童制訂合適的福利計劃，以及按該家庭的福利需要提供適切支援。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

