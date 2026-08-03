渣打旗下碇點快推港元掛鈎穩定幣 禤惠儀：不出8月便宣布

由渣打香港牽頭成立的合資公司碇點金融科技於4月獲金管局發出穩定幣發行人牌照，原料第2季起分階段發行與港元掛鈎的穩定幣「HKDAP」，惟至今已過了第2季整整1個月仍未有聲氣。不過，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀透露，「會即將公布、好快㗎喇」，不出8月便會正式宣布發行穩定幣。

已完成鑄幣和公鏈測試

禤惠儀表示，自碇點4月獲發牌照後，已完成鑄幣和公鏈測試，下一步將是簽發分銷商及分銷商介紹應用場景，這兩部份快將陸續推出。她指碇點採用公鏈技術模式，旨在可讓非碇點客戶也可參與其中使用「HKDAP」，猶如渣打所發行的鈔票可供不同市民使用一樣。

就穩定幣發行的具體時間表，她多番表示，很快便有公布，都是8月內的事，屆時碇點將向外宣布正式發行穩定幣、與甚麼分銷商合作，或者分銷商有甚麼公布。

她指出，由於碇點的服務模式是B2B2C(企業對企業對消費者)，故需與持有數字資產牌照的分銷商合作，經分銷商將穩定幣發放到用戶手上，舉例指當有企業想使用穩定幣進行跨境交易，便需向分銷商購入穩定幣來作跨境結算；又或用戶透過分銷商買入穩定幣來投資代幣化真實世界資產（RWA）。整個設計務求能支持實體經濟，讓用戶能在7x24、低成本下順暢進行跨境結算等。

渣打仍料今年利率不變

上周美國聯儲局議息雖維持利率不變，但當中有三位官員主張加息，反映其內部支持加息的聲音有所增加。禤惠儀稱，渣打仍料今年利率不變，惟亦視乎通脹等經濟數據。若然數據出現變化，「市場利率可能是穩定到微增都有機會」。有此看法，因美國經濟不俗，通脹受控，故認為息口將偏向平穩，而市場利率現只反映息口微升。因此，該行資產負債表的動力所受影響不大。

步入下半年，她指7月該行的生意依然不俗，資產負債表持續增長，開戶情況正常，未見內地打擊非法跨境投資活動的措施帶來太大影響。 她料下半年貸款及財管富理業務的增長動力將持續。貸款業務主要受惠來自IPO、貿易、企業出海或走進來等方面的融資需求，以及利率偏穩。上半年該行貸款按年增長12%，其中香港商業房地產貸款微增0.1%，相關撥備保持不變。