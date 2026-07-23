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加密貨幣《Clarity》最快下周表決 擬禁總統及聯邦官員發幣

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更新時間：11:51 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:51 2026-07-23 HKT

美國共和黨參議員周三更新發布的加密貨幣《清晰法案》（Clarity Act），首次將包括總統在內聯邦官員的加密資產行為納入約束，禁止其發行或贊助數字資產。參議院多數黨領袖John Thune表示，最快下周進行表決，時間在8月休會前。不過，在法案具體條文的公布，加密市場相關資產下跌，其中Coinbase（COIN）周三跌逾5.5%、Circle（CRCL）跌6.9%；比特幣（BTC）則暫跌至6.56萬美元、以太幣（ETH）則跌至1,922美元。

特朗普已認可倫理條款

Clarity Act由司法部負責執法，違規者每日最高罰款25萬美元。特朗普已就法案的倫理條款表示認可，但因其在重返白宮第一年內加密相關收入約12億美元，令法案變得敏感。 

民主黨強烈反對執法機制

參議院通過該法案需要60票，但民主黨對執法機制強烈反對，認為交由司法部並不可靠；同時，民主黨參議員Angela Alsobrooks指特朗普的個人獲利，使民主黨更難支持法案。Thune則強硬表示無論如何都要推進投票。另一方面，支持加密行業的Fairshake等政治行動委員會已為中期選舉籌集1.64億美元，有分析人士指出，若民主黨阻斷法案，可能面臨政治反制。 

儘管兩黨分歧明顯，民主黨參議員Kirsten Gillibrand及共和黨參議員 Cynthia Lummis表示仍有共識空間。銀行業團體則認為法案危及美國貸款業務，尤其反對加密平台提供存款利息獎勵機制，構成不公平競爭。

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