新火指市場低估通脹反彈風險影響 看好比特幣仍處「高性價比」區間

美國6月消費物價指數（CPI）及最終需求生產物價指數（PPI）數據顯示通脹放緩，市場重新交易減息預期，比特幣及以太幣出現反彈。惟新火研究院認為，若僅根據最新一組通脹數據判斷價格壓力已受控，市場或低估未來數季可能重新推高通脹的結構性因素。

新火研究院解釋指，整體CPI回落主要受能源價格下降帶動，並非反映需求全面轉弱，核心商品及部分核心服務價格仍維持韌性，顯示基礎通脹壓力尚未完全消退。

霍峽反覆升溫 滯後影響未來一兩季浮現

新火研究院指出，真正值得留意的是霍爾木茲海峽局勢反覆升溫對全球能源供應鏈的累積影響，可能在未來一至兩季逐步傳導至物流、製造及終端消費價格，重新影響市場對聯儲局政策路徑的預期。

新火研究院認為，市場最大誤判在於將霍爾木茲風險簡化為「封鎖與否」，但真正增加系統性成本的是局勢持續出現「封鎖、緩和、再度升級」的反覆循環，布蘭特原油價格一周內由約每桶78美元升至85美元附近。新火認為，市場低估的是煉油廠、航運企業及下游製造商承受的供應鏈成本，而這部分成本最終將逐步反映至終端商品及服務價格。

過去數月受地緣政治影響，部分地區原油庫存明顯下降，即使海峽短暫恢復通航，亦需相當時間補充庫存及恢復正常供應。新火研究院認為，由供應鏈摩擦帶來的成本壓力通常較油價本身更具滯後性，未必即時反映於官方通脹數據，卻可能在未來一季逐步體現於生產成本及核心通脹。

資金流入加密貨幣 非基本面改變

新火研究院提到，目前市場最大風險是多項結構性因素同步累積，包括霍爾木茲局勢反覆、能源供應鏈成本上升、聯儲局政策路徑不確定性及科技板塊去槓桿化影響。該機構指，近期比特幣及以太幣表現穩健，ETF持續錄得資金淨流入，惟升勢更多反映資金面改善，而非宏觀基本面已出現根本轉變。新火維持對加密貨幣市場處於「高性價比區間」的判斷，投資者宜關注能源供應鏈、通脹走勢及美國數碼資產監管政策最新進展。