Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打牽頭碇點金融科技傳月底推港元穩定幣「HKDAP」 OSL及HashKey料任分銷商

區塊鏈
更新時間：11:16 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:16 2026-07-20 HKT

據本地媒體引述消息報道，渣打銀行（香港）牽頭成立的碇點金融科技（Anchorpoint）最快本月底前宣布推出與港元掛鈎的受監管穩定幣「HKDAP」。

報道指出，OSL集團及HashKey Exchange等持牌虛擬資產交易平台預計將擔任HKDAP的分銷商；而Anchorpoint則稱正按計劃推進分階段發行HKDAP的籌備工作，並會在適當時候公布最新進展。

4月獲首批穩定幣牌照

香港金融管理局今年4月根據《穩定幣條例》，首次批出兩個穩定幣發行人牌照，分別由Anchorpoint及滙豐銀行取得。Anchorpoint由渣打銀行（香港）、Web3企業Animoca Brands及香港電訊（HKT）共同成立，旨在發行及推動受監管穩定幣。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
足球世界
2小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
15小時前
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
2小時前
塔斯汀有員工在外賣貼辱罵字句，罵半夜點餐的消費者。
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
即時中國
14小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
天文台早上發出紅色暴雨警告信號
天文台早上9時30分改發黃色暴雨警告信號 是否再發紅雨視乎雷雨區發展
社會
46分鐘前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
22小時前
世界盃2026｜麥巴比兩奪金靴獎史上首人 洛迪奪金球獎
世界盃2026｜麥巴比兩奪金靴獎史上首人 洛迪奪金球獎
足球世界
1小時前