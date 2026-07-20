渣打牽頭碇點金融科技傳月底推港元穩定幣「HKDAP」 OSL及HashKey料任分銷商

據本地媒體引述消息報道，渣打銀行（香港）牽頭成立的碇點金融科技（Anchorpoint）最快本月底前宣布推出與港元掛鈎的受監管穩定幣「HKDAP」。

報道指出，OSL集團及HashKey Exchange等持牌虛擬資產交易平台預計將擔任HKDAP的分銷商；而Anchorpoint則稱正按計劃推進分階段發行HKDAP的籌備工作，並會在適當時候公布最新進展。

4月獲首批穩定幣牌照

香港金融管理局今年4月根據《穩定幣條例》，首次批出兩個穩定幣發行人牌照，分別由Anchorpoint及滙豐銀行取得。Anchorpoint由渣打銀行（香港）、Web3企業Animoca Brands及香港電訊（HKT）共同成立，旨在發行及推動受監管穩定幣。