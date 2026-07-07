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特朗普稱已成為加密幣擁躉 比特幣重上6.3萬美元

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更新時間：11:34 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:34 2026-07-07 HKT

美國總統特朗普表態支持加密貨幣，比特幣重上6.3萬美元水平，最新報63278美元，升0.13%。

特朗普周一在新聞發布會上，被問到比特幣會否被納入新推出的「特朗普帳戶」（Trump Accounts）項目時表示：「我已經成為一個加密貨幣愛好者了（ a big crypto guy）。」

「特朗普帳戶」（官方名稱為530A帳戶）剛於7月4日推出，旨在為美國兒童建立長期儲蓄，預計這些帳戶將推動資金流入美國股市。美國財政部早前已正式公布了首批入圍的低成本ETF名單，包括道富、貝萊德與先鋒的產品。

比特幣早前一度跌至6萬美元邊緣，原因是長期持有比特幣的Strategy今年第二次出售部分持倉，打撃市場情緒。Strategy周一提交的監管文件中披露，進行了多筆比特幣出售，總額達2.16億美元，進一步背叛Michael Saylor曾聲稱「永不出售比特幣」的承諾。

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