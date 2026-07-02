德林擬派現金股息及紅股 兼派RWA代幣作特別息

德林控股（1709）宣布，除了發行現金股息及紅股之外，還會分派現實世界資產（RWA）代幣作為特別股息。公司表示，正積極與相關監管機構及其他專業人士溝通，以根據適用法律及法規，制定分派RWA代幣的計劃。受消息影響，該股開市升逾7%，報1.18元。

根據公司通告，德林將會派發每股0.99仙的末期息，總數約2,000萬元，另派發紅股，每50股派1股，涉及發行4000萬股紅股。

RWA代幣涉及兩項資產

特別股息方面，則以實物分派RWA代幣的方式進行。該批代幣的相關資產指示性總值約為1億元，包括兩項資產，其一是德林大廈的物業權益，擬定價值約為6,100萬元，以及於Carmel Reserve LLC的債務投資，擬定價值約為3,900萬元。

德林控股表示，假若落實分派RWA代幣、紅股以及現金股息，將可以回饋股東持續支持，同時亦符合該公司在數字金融及RWA代幣化方面的發展策略。