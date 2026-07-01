比特幣跌至5.8萬美元 分析：Strategy改革融資加劇沽壓

比特幣今早一度低見58,074美元，見21個月以來最低。Strategy（MSTR）周二股價下挫6.2%。分析指，市場對Strategy融資改革的信心逆轉，引發了新一輪憂慮，擔心這個大手買家或不再是加密貨幣穩定需求的來源。

據Coindesk報價，比特幣最新報58,904美元，跌約1%。

據彭博報道，Strategy日前宣布對其比特幣戰略背後的資本結構進行全面調整，雖然投資者最初對股票回購和增加現金儲備的前景表示歡迎，但關注點很快轉移到該公司獲得了新的靈活性，可以出售比特幣並將資產負債表管理優先於資產積累上。

這份聲明非但沒有平息關於Strategy融資模式的爭論，反而似乎引發了新的爭論。多年來，投資者普遍認為，如果該公司籌集資金，就將會購買更多比特幣。但未來，管理層已明確表示，購買比特幣將與其他資金用途形成競爭，例如保持流動性、回購折價證券以及改善資產負債表。

技術因素差 增添拋售潮

此外，比特幣的技術因素也在惡化，未能重新站上關鍵阻力位，目前可能勢將測試2026年的新低，這增加了系統性和動量投資者繼續拋售的風險。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley直言，比特幣的技術面最近表現非常糟糕，比特幣在第一季跌破了頭肩形態的頸線，當時約為8萬美元，之後在春季未能反彈。他說，如果比特幣再次創出更低的低點，從技術角度來看將是極其負面的，「再加上Strategy Inc.將出售更多比特幣，人們對這種資產類別的信心正在嚴重下降。」

ETF今年來走資51億美元

比特幣現價已經從去年超過12.6萬美元的高峰下跌了一半以上，投資者紛紛拋售各類加密貨幣相關投資，並從專注於比特幣交易所交易基金（ETF）中撤資。彭博匯編的數據顯示，現貨比特幣ETF今年迄今已累計流出超過51億美元，這與2024年初推出後強勁的資金流入期形成鮮明對比。貝萊德的IBIT 6月以來已有超過30億美元的資金流出，有望創下有史以來最大的單月資金流出紀錄。

散戶投資者是比特幣早期資金流入的主要推動者，他們的參與長期以來一直是加密貨幣市場的一大特徵。不過，如今逢低買入的投資者正在觀望，以防市場進一步下跌。

FRNT Financial執行長Stephane Ouellette表示，月底再平衡和期權到期加劇了市場波動，如果本周較後時間交易量下降，波動可能會進一步加劇。他表示，比特幣的近期真正走勢可能會在再平衡之後，以及許多全球假期結束後更加明朗。



