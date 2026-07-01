特朗普去年加密幣大賺110億 927頁申報文件揭龐大財富版圖 史上最富總統身家近600億

據彭博報道，美國總統特朗普2025年透過加密貨幣與迷因幣相關業務至少獲得了14億美元（折合近110億港元）的收入。

據特朗普的最新年度財務披露，加密貨幣公司World Liberty Financial為他帶來超過5.94億美元收入。該公司由特朗普、他的兒子及前政府高級外交官威特科夫共同創立，威特科夫的兒子擔任行政總裁。

特朗普的迷因幣業務CIC Digital則創造了6.36億美元的收入，幾乎全部來自與 Celebration Coins簽訂的授權協議版稅。CIC Digital又持有至少價值6,000萬美元的加密貨幣錢包。此外，特朗普還透過出售Stablecoin Holdco股權獲得近1.97億美元。

海湖莊園去年收入6億港元

這份由美國政府道德辦公室於周二公布的927頁文件，揭示了特朗普龐大的財富版圖，包括酒店、高爾夫度假村及加密貨幣業務的收入。加密貨幣收益是他最大的收入來源，遠超過來自海湖莊園（Mar-a-Lago）的7,700萬美元（折合約6.04億港元）或來自北維吉尼亞高爾夫俱樂部的2,500萬美元（折合近2億港元）。

美國政府道德辦公室周二公布長達927頁的特朗普2025年財務申報文件，圖為文件第一頁。

股票交易紀錄超過680頁

該披露文件又列出超過680頁的交易紀錄，包括亞馬遜、蘋果等股票的買賣。英偉達、微軟、 Netflix及埃克森美孚是他投資組合中交易最頻繁的股票。而文件未包括今年5月披露、他在2026年第一季進行的3,700多筆交易。

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未有剝離資產再受質疑

這份財務披露再次引發外界質疑，特朗普一直沒有剝離資產、也沒有將資產轉入獨立受託人管理的「全權信託」(blind trust)，並可能藉總統身份獲利。他的商業帝國現由兩個兒子管理，業務涉及多個與總統政策交集的領域。

據彭博億萬富翁指數，特朗普身家估計達76億美元（折合約596億港元），是史上最富有的美國總統。他申報的資產中有20多項估值超過5,000萬美元，包括海湖莊園、蘇格蘭的特恩貝里高爾夫度假村，以及他在Truth Social母公司特朗普媒體與科技集團的股份。

全球擁有數百項商標

文件顯示，特朗普在全球擁有數百項商標，包括中國大陸、台灣、韓國、委內瑞拉等地。特朗普又申報了未結清的債務，包括作家E. Jean Carroll因性侵指控對他勝訴的兩項判決，這些債務目前因上訴而暫緩執行。他並未列出與刑事或民事案件相關的律師費，因為大部分由他的政治行動委員會Save America支付。

他有三筆未清償的房地產貸款，包括特朗普大廈與特朗普多拉爾高爾夫度假村的超過5,000萬美元抵押貸款。文件顯示，他在2025年償還了三筆抵押貸款，其中包括華爾街40號的一筆貸款。此外，他還在嘉信理財（Charles Schwab）開設了一項超過5,000萬美元的抵押資產信用額度，利率為3.9厘。

文件披露特朗普接受多項饋贈，包括10張世界盃決賽門票，價值1.5萬美元。

獲贈10張世界盃決賽門票

文件還顯示，他曾接受FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）贈送的10張世界盃決賽門票（價值1.5萬美元）、勞力士贊助的美網公開賽10張門票（價值2.5萬美元），以及新奧爾良超級盃LIX的10張門票（價值5萬美元）。

另外，副總統萬斯也申報了他與妻子的資產，總額超過700萬美元。