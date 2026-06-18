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港交所金管局研引入「數碼港元」 用於衍品盤後預繳按金支付

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更新時間：16:52 2026-06-18 HKT
發佈時間：16:52 2026-06-18 HKT

港交所（388）與金管局今天（18日）宣布推出一項聯合試點項目，研究在衍生產品市場收市後交易時段提供新的數碼支付方案。

據港交所公佈，此試點項目旨在優化香港資本市場，並滿足市場對收市後交易時段持續增長的需求。港交所與金管局正研究引入「數碼港元」 用於支付收市後交易時段的預繳按金，以提升衍生產品市場在銀行營業時段以外的風險管理能力，同時維持現有作業流程不變。

靈活性及效率更高

相對於現行的預繳按金支付安排，試點項目將提供更高的靈活性及效率。目前，結算參與者如欲存入預繳按金，必須於下午3時前向期貨結算公司提交申請，有關款項方可用於其後的收市後交易時段。

港交所正邀請期貨結算公司轄下的結算參與者進行自願性質的試行真實交易。試行真實交易及有關方案的更廣泛應用將視乎監管審批，市場準備情況及其他有關因素而定。

劉碧茵：回應業界痛點

港交所首席營運總監劉碧茵表示，透過研究採用央行數碼貨幣，希望在一般營業時間以外提供更靈活和及時的支付選項，回應業界長期面對的營運痛點。今次的試點項目體現了香港交易所與金管局致力推動創新和提升市場韌性的共同承諾，一同鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

李達志：展示數碼貨幣應用

金管局副總裁李達志表示，在收市後交易時段引入「數碼港元」進行預繳按金支付，不但展示了批發層面央行數碼貨幣在真實市場環境中的應用，也凸顯了局方與行業持份者在推動金融創新方面的緊密合作關係。
 

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