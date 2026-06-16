人行旗下「數幣達」與中銀等26家金融機構簽協議 未見滙豐及恒生

中國人民銀行轄下的數字人民幣國際運營中心公布，就其「數幣達」（Cross-border e-CNY Transfer Services，簡稱 CBETS）跨境結算綜合服務平台，與首批26家金融機構在滬簽署直接參與者服務協議。當中，香港的直參與者佔了10家，包括中銀香港（2388）、工銀亞洲、農行香港分行、建行亞洲、交行香港分行、交行香港子行（交銀香港）、 信銀國際、興業香港分行、浦發香港分行，廣發香港分行，但未見滙豐、恒生及渣打香港的蹤影。不過，渣打內地子行渣打中國為首批直接參與者。

其他直接參與者分別為工銀澳門；工銀泰國；工行的新加坡、萬象和多哈分行；農行迪拜分行；中行的澳門和新加坡分行；中銀泰國；中銀香港萬象分行；建行新加坡分行；交行澳門分行；交行巴西子行；浦發新加坡分行；廣發澳門分行。上綫後業務可覆蓋香港、澳門、新加坡、老撾、泰國、阿聯酋、卡塔爾、巴西等國家和地區。

可提供跨境數字支付服務

CBETS參與者可依托該系統能力為客戶提供低成本、多元化和安全高效的跨境數字支付服務，助力跨境貿易和投融資便利化與金融高水平對外開放。未來數字人民幣國際運營中心將立足職能定位和上海的區位優勢，繼續推進參與者擴員和能力建設，不斷提升國際化服務水平。

數字人民幣國際運營中心乃負責數字人民幣跨境基礎設施建設和運營，服務跨境和離岸體系建設。

2026年，隨著數字人民幣計量框架調整和基礎設施體系整體架構升級，數字人民幣跨境數字支付平台、區塊鏈服務平台、數字資產平台等三大業務平台也隨之升級為「數幣達」（ CBETS）跨境結算綜合服務平台，並啟動品牌化運作。境外參與者可透過香港接入點一點接入，便捷開通多項業務。

CBETS有兩種合作模式：既支持與各貨幣當局支付系統／法定數字貨幣系統的跨境互聯互通，便利當地機構不改變原有渠道，透過本地系統實現「一通百通」；也支持金融機構直接接入，直達7×24小時智能數字支付服務。該平台可處理條碼支付、碰一碰等數字人民幣跨境消費場景業務，也可處理匯款、貿易和投融資結算等業務，還可支持金融機構的數字化創新業務，後續可根據參與機構業務需求敏捷化迭代系統功能。

中銀泰國接入平台及開立結算錢包

中銀香港（2388）宣佈與其子行中銀泰國作為首批直接參與行，已接入中國人民銀行下屬數字人民幣國際運營中心運行的「數幣達」（CBETS）跨境結算綜合服務平台，並成功開立結算錢包，以支持通過數字人民幣完成跨機構匯款。同時，中銀香港成為首家「數幣達」境外資金託管行，為境外直接參與機構結算錢包提供數字人民幣流動性調撥服務。

該行作為資金託管行，協助境外直接參與機構將資金兌換成數字人民幣並調撥至該機構的結算錢包，目前已成功完成首筆生產驗證，以便支持透過「數幣達」平台實現高效、安全的數字人民幣跨機構匯款。此舉充分發揮數字貨幣的特性，有望實現跨境支付的實時結算，提升交易效率與資金靈活性。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，該行作為首家「數幣達」境外資金託管行完成首筆調撥生產驗證，並推動東南亞機構接入「數幣達」平台，是具里程碑意義的突破。這次成功實踐充分發揮了該平台的系統優勢，具備高度的可推廣性。展望未來，中銀香港將持續發揮人民幣業務優勢，推動數字人民幣在香港及東南亞地區的產品創新及多樣化應用，深化數字金融基礎設施建設，助力推動人民幣國際使用。