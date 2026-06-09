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FTX創辦人「薯條哥」申總統赦免 詐欺案被判監25年 入獄後多次讚揚特朗普

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更新時間：17:07 2026-06-09 HKT
發佈時間：17:07 2026-06-09 HKT


美國司法部赦免律師辦公室網站資料顯示，加密貨幣交易所FTX共同創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，薯條哥）兩年前因FTX詐欺案被定罪及判處25年監禁後，正式申請了總統赦免。不過，美國總統特朗普今年1月向《紐約時報》表示，沒有赦免SBF的計畫。

一直努力重塑受損形象

據外媒報道，SBF入獄期間一直努力重塑自己受損的形象，同時公開表態支持總統，例如在其X帳戶上發布帖子讚揚特朗普在伊朗戰爭和一些赦免決定的舉措。他又一直利用社交媒體和接受保守派新聞媒體採訪，試圖獲得特朗普的行政赦免。

SBF在近日發布的一個電話訪問中明言，「絕對」希望獲得白宮特赦，但指「最終決定權明顯在總統手中，而不是我」。

遵循司法部標準程序請願

報道指出，目前美國存在一個運作異常活躍的「赦免經濟」，有些律師甚至開出高達100萬美元的報價，僅為整理案件並提交給白宮審議。而SBF的請願書遵循了司法部每年為數千人提供的標準處理程序，惟特朗普在第二個任期內卻常常繞過這一程序。

目前紐約聯邦上訴法院正在審理SBF要求撤銷其定罪與刑期的申請，而且裁決隨時可能公佈。

 

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