比特幣一周瀉逾18% 渣打仍看年底10萬美元 料Strategy將積極重新入貨

比特幣近日急挫，但渣打集團全球數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick仍維持年底升至10萬美元的預測，認為大部分拋售壓力已經結束。不過，全球最大企業比特幣持倉公司Strategy早前披露，自2022年以來首次出售部分比特幣，令市場對其「永不沽貨」敘事產生動搖。

Strategy首沽幣僅佔0.004%

據路透報道，Strategy周一披露出售部分比特幣，所得款項將用於支付優先股股息。雖然今次出售規模只佔其總比特幣持倉約0.004%，但由於公司創辦人Michael Saylor長期被視為比特幣最具代表性的支持者之一，消息仍引發市場暴跌。

Kendrick在給客戶的報告中形容，今次出售時機很糟糕，並指加密貨幣市場剛經歷「痛苦」一周。比特幣過去一周跌逾18%，最新報約61,200美元，較去年10月高位已跌逾一半。

ETF單周撤資逾20億美元

今年以來，比特幣累跌逾30%，表現遠遜標普500指數同期升約10.4%。LSEG數據顯示，大型比特幣ETF正錄得有史以來最快的撤資，截至周二（2日），一周淨流出逾20億美元。

Kendrick認為，若比特幣跌穿6萬美元，仍可能觸發進一步沽壓。不過，由於比特幣今年已大幅跑輸股市，市場上可被迫平倉的看漲押注已較少，意味拋售壓力或逐步減弱。

渣打稱現時或成理想買入區

Kendrick維持樂觀態度，稱若到2026年底比特幣升至10萬美元，來回顧現在，市場或會將現時視為理想買入區。他亦預期Strategy將「積極」買回比特幣，因該公司上一次出售後亦曾重新買入。

按目前價格計算，Strategy持有的比特幣總值接近540億美元。該公司股價今年以來跌逾14%，去年1月至10月一度升近14%，其後隨比特幣價格大跌而回落。

Strategy出售比特幣的影響在於象徵意義

IG Bank市場分析師Fabien Yip指出，今次出售的真正影響在於象徵意義。Michael Saylor長期「不賣比特幣」的立場，一直是比特幣牛市敘事的基石；今次出售令市場質疑，Strategy日後能否在不再沽售比特幣的情況下，應付優先股派息責任。