南方東英首推貨幣市場基金代幣化 投資者憑代幣持有ETF份額

ETF發行商南方東英公布，聯同滙豐推出貨幣市場基金非上市代幣化類別，與持牌虛擬資產交易平台OSL簽署合作，達成獨家合作以上線產品。

掛鈎港元貨幣市場ETF

南方東英指，此次發布為南方東英港元貨幣市場ETF（3053）的非上市代幣化類別，主要投資於港元計價的短期存款和貨幣市場工具，旨在達致與現行貨幣市場利率相一致的較穩健港元回報。

OSL半年內上線產品

投資者可透過代幣直接持有「南方東英港元貨幣市場ETF」的基金份額。而在未來6個月內，南方東英將和OSL的持牌虛擬資產交易平台合作，獨家上線此貨幣市場基金的非上市代幣化類別，支持投資者實現申購與贖回流程。

滙豐首在港提供貨幣市場基金代幣化

滙豐是有關ETF非上市代幣化類別的代幣化代理、受託人及過戶代理，這次亦是滙豐首次在香港提供貨幣市場基金的代幣化服務。

申贖活動全程紀錄及追溯

南方東英表示，非上市代幣化類別不僅有效拓寬貨幣市場基金的傳統投資渠道，更可實現諸多基於區塊鏈技術的優勢，包括資產所有權以及所有申購、贖回活動的全程紀錄和追溯，高效透明的結算等。

美國市場研究公司S&S Inside報告顯示，全球資產代幣化市場規模，預計將在2035年達到130.67萬億美元（約1019萬億港元），在2026年至2035年期間的複合年增長率（CAGR）預計將達到45.83%，其中金融資產的代幣化發展處於快速演進中。