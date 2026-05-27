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渣打銀行推機構級加密資產託管服務

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更新時間：14:52 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:52 2026-05-27 HKT

渣打銀行今日宣佈，推出香港首個由具全球系統重要性銀行 （G-SIB）提供的機構級加密資產託管服務，並為華贏集團提供相關服務，進一步支持香港發展成全球數碼金融中心。

該行表示，渣打在加密資產託管框架中擔當核心角色，憑藉成熟的基建、穩健的風險管理能力，以及深厚的數碼資產實力，為受監管金融機構及專業投資者提供安全的機構級加密資產託管服務，同時配合香港在資產保障、資產隔離及營運韌性方面，以誠信、合規及機構級標準為基礎的穩固制度。

與華贏集團緊密合作

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，這項重要的里程碑反映香港在建立穩健且監管完善的數碼資產體系方面取得進展，顯示銀行、客戶、監管機構以至整個生態圈之間促進機構級用例的合作成果。她續指，透過與華贏集團的緊密合作，以及持續與監管機構保持溝通，展示了生態圈如何攜手，以負責任的方式加快數碼資產的規模化應用，成功促成這項市場首創，並支持香港成為全球領先的數碼金融樞紐。
 

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